DiRT 5 sortira finalement le 16 octobre sur PC, PS4 et Xbox One

Après avoir dévoilé ses différentes classes de véhicules et diffusé un trailer de gameplay le mois dernier, DiRT 5 annonce… son report. Pas de panique, le jeu de course n’est repoussé que de quelques jours puisque, au lieu de sortir le 9 octobre, il sera disponible le 16 octobre, soit une semaine plus tard sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.

Officialisée aujourd’hui sur le compte Twitter du titre, cette information s’accompagne tout de même d’une bonne nouvelle pour ceux et celles qui posséderont l’Amplified Edition puisqu’ils/elles bénéficieront d’un accès anticipé de trois jours. L’intégralité du contenu leur sera donc ouvert dès le 13 octobre prochain.

Rappelons que DiRT 5 sera également disponible plus tard cette année sur PlayStation 5 et Xbox Series X et en 2021 sur Stadia.

News: #DIRT5 will now launch on Xbox One, PlayStation 4 and PC on October 16, with three days’ early access (Oct 13) for Amplified Edition players.

THANK YOU for all your support and excitement so far – we still have so much more to show you…

🖐️ https://t.co/RjSfJr7LTs 🖐️ pic.twitter.com/Dz4FaWhboZ

