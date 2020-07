DiRT 5 se dévoile encore dans un nouveau trailer de gameplay

Après avoir annoncé sa date de sortie, calée au 9 octobre 2020, ainsi que ses différentes classes de véhicules présentes en jeu, DiRT 5 revient donner de ses nouvelles dans un nouveau trailer de gameplay.

Gameplay en haute altitude

C’est ici un des modes proposés par le titre de Codemasters, Path Finder, qui est présenté en vidéo avec une séquence de gameplay bien sympathique. Vous serez ici au contrôle de véhicules tout-terrain et devrez gravir le plus rapidement possible les routes parsemées de roches et autres tremplins placés sur votre trajet. Il vous faudra bien jauger votre vitesse afin de ne pas finir dans le décor ou de vous envoler après avoir coupé un chemin trop rapidement.

DiRT 5 sera disponible sur les consoles actuelles PlayStation 4 et Xbox One et profitera des améliorations sur consoles de nouvelle génération grâce au Smart Delivery chez Microsoft ainsi que d’un upgrade similaire chez Sony avec sa PlayStation 5. Le jeu sortira également sur PC et également Google Stadia (en 2021).