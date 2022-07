Accueil » Actualités » Digital Extremes et Airship Syndicate travaillent sur un nouveau jeu d’action fantasy en ligne free-to-play

Si la TennoCon 2022 organisée ce week-end a surtout permis aux joueurs et aux joueuses de découvrir du nouveau contenu pour Warframe ainsi que le MMORPG Soulframe, Digital Extremes a également profité de l’occasion pour officialiser un partenariat avec Airship Syndicate, un studio américain à qui l’on doit les titres Ruined King : A League of Legends Story, Darksiders Genesis et Battle Chasers: Nightwar.

Plus d’infos lors des prochains Game Awards

Malgré l’annonce de cette collaboration, les développeurs ne se sont pas montrés très bavards concernant leur projet. Tout ce que l’on sait pour le moment est qu’il s’agira d’un jeu d’action fantasy en ligne free-to-play en vue à la troisième personne prenant place dans un « tout nouveau monde original où l’aventure avec des amis est le nom du jeu. »

Rendez-vous à la prochaine cérémonie des Game Awards prévue en fin d’année pour en apprendre davantage sur cette production qui demeure encore bien mystérieuse.