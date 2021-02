Destruction AllStars dévoile son trailer de lancement

Après un long silence, Destruction AllStars multiplie les vidéos ces derniers temps dont un petit State of Play sauvage. Une communication logique quand on sait que le jeu disponible dès aujourd’hui pour les heureuses ou heureux propriétaires de PlayStation 5 qui ont actuellement accès au PS Plus.

Pour gagner dans Destruction AllStars, il faut le contrôle du chaos

Rien de très intéressant dans cette vidéo d’une minute et quelques dont le seul but est de nous rappeler la sortie du jeu d’autotamponneuses en multi. On rappelle qu’il restera dans le PlayStation Plus deux mois avant de devenir payant pour celles ou ceux qui ne l’ont pas récupéré avant la fin de l’offre.

Destruction AllStars est donc disponible dès maintenant, via le PS Plus, en exclusivité sur PlayStation 5.