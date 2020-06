Demon’s Tier+ est le dernier jeu du très petit studio indépendant Diabolical Mind, créateur de Xenon Valkyrie et Riddled Corpses, de petits jeux fort méconnus mais ayant néanmoins trouvés leur public. Aujourd’hui, l’équipe lance son dernier né.

Un lancement sur PS 4 et PS Vita

Oui, vous avez bien lu, le titre sort à la fois sur PS4 ET PS Vita à la surprise de tous. Le jeu nous est vendu comme un RPG aux éléments de roguelike dans lequel il sera question de recruter des héros et héroïnes pour compléter notre groupe dans des donjons générés de façon procédurale.

Le soft est disponible dès à présent sur PlayStation 4 et PS Vita au prix de 9,99€ en cross-buy, c’est-à-dire que l’achat de l’une des version vous donne directement accès à l’autre. Notons de plus que le jeu est disponible en français et embarque un mode coop à deux joueurs en local, de quoi passer de bons moments. Retrouvez le trailer de lancement juste ici.