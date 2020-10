Demon’s Souls Remake nous parle de sa musique en vidéo

Le remake de Demon’s Souls se concentrera surtout sur les améliorations de gameplay et sur la puissance que le jeu peut tirer de la PS4, avec la possibilité d’afficher le jeu en 4K via deux modes différents. Hier, on a eu droit à 5 minutes de gameplay pour le titre, et c’est maintenant un making-of sur la musique du jeu qui nous est présenté.

La musique du jeu décryptée

Pour ce remake, Japan Studio et Bluepoint Games ont également donné un coup de jeune à l’OST du jeu, via l’enregistrement d’un orchestre composé de 75 instruments et d’un chœur de 40 chanteurs en plus de solistes. Cette vidéo nous en apprend plus sur la création, ou plutôt sur la réinvention de la bande-son du jeu.

Demon’s Souls Remake sera disponible sur PS5 dès le 19 novembre.