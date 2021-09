Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles dévoile des images d’un autre arc

Après avoir laissé un flou sur cette possibilité, Aniplex et CyberConnect 2 ont enfin confirmé que les démons seraient jouables dans Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles. Mais seulement après la sortie du jeu, ce qui veut dire qu’il faudra d’abord se contenter du contenu de base avec tous les chasseurs de démons et les aventures de Tanjiro, qui s’illustrent à nouveau en images.

Le repos avant de prendre le train

Aniplex a présenté un « Play Report » du jeu, une émission en japonais relayée par Gematsu où l’on peut voir un peu plus de gameplay pour le jeu. On en découvrira une autre le 17 septembre, mais en attendant, on peut aussi admirer de nouvelles images pour le jeu.

Moins centrées sur les affrontements, ces images couvrent l’arc de de la Récupération, où Tanjiro et ses amis fait la rencontre des autres Piliers. On espère maintenant que l’éditeur nous montrera prochainement l’adaptation du Train de L’Infini, qui devrait logiquement conclure le mode Histoire du jeu.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles sortira le 15 octobre sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.