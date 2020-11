Après une première sortie sur PS4 et PC, Dragon Quest XI s’était vu doté d’une édition améliorée sur Switch. Cette nouvelle mouture arrivant sur les autres supports le mois prochain, Square Enix nous met une démo à disposition.

Un gros aperçu

Cette dernière offre donc la possibilité de goûter aux dix premières heures de l’aventure, de quoi se faire un premier avis et voir si la version complète est susceptible de vous intéresser. Pas de panique si vous passez un long moment sur version d’essai puisqu’il vous sera possible de transférer vos données de sauvegarde vers la version complète lors de sa sortie. A noter que le mode 2D, l’un des ajout de cette definitive edition, n’est pas disponible dans la démo.

Dragon Quest XI S : Definitive Edition est déjà disponible sur Switch et sortira sur PC (via Steam et Epic Games Store), Xbox One (une première pour la saga) et PlayStation4 le 4 décembre prochain. De quoi patienter jusqu’aux prochaines annonces concernant la licence.