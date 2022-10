Débrief’ : Mort de Stadia, jeux Star Wars, Wild Hearts, Overwatch 2 et polémique PlayStation

A chaque week-end son débrief’, et ce dimanche ne va pas déroger à la règle. Surtout avec une telle densité d’actualité. Dans cette vidéo, on revient ainsi sur le clap de fin pour Google Stadia, ainsi que la polémique autour de PlayStation Stars, le nouveau service de Sony. Overwatch 2 a également précisé des informations sur sa sécurité au lancement, et Electronic Arts a levé le voile sur Wild Hearts, son Monster Hunter like en développement chez Omega Force.