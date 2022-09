PlayStation Stars : Le service fait déjà polémique, un SAV plus rapide pour les clients 4 étoiles

Il n’aura pas fallu plus de quelques heures pour que le programme du PlayStation Stars fasse débat. Si, sur le papier, tout ne semble être que du bonus, avec la possibilité de récompenser les joueurs et les joueuses avec des objets numériques et des points pour obtenir des réductions sur les jeux, PlayStation s’est bien gardé de donner une information essentielle. Ou du moins, cela n’a pas vraiment été mis en avant, mais avec le lancement du service en Asie, certaines personnes ont pu déceler un avantage qui a de quoi rendre très sceptique.

La priorité, c’est ceux qui payent

Puisque le service est maintenant accessible en Asie, on en sait plus sur le déroulé du programme grâce au site japonais du PlayStation Stars. Le service donne accès à quatre paliers différents, qui offrent des récompenses uniques à collectionner. Jusqu’ici, rien qui ne pourrait déclencher la colère de la communauté, si ce n’est le quatrième et dernier palier.

Ce quatrième palier donne accès à une figurine numérique à collectionner mais aussi au fait d’être prioritaire lorsque vous contacter le service client de PlayStation. Le problème, c’est que pour accéder à ce palier, il faut déjà avoir réuni au moins 128 trophées rares, mais aussi avoir acheté au moins 4 jeux plein tarif sur le PlayStation Store.

Pas besoin de chercher plus loin pour y voir ici une hiérarchisation entre les joueurs et des joueuses qui ne payent pas et les autres, et cela a bien du mal à passer. On attend maintenant de savoir si ce sera la même chose en Occident, et si PlayStation compte réagir à propos de ce service bien problématique.