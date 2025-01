Débrief’ : Switch 2, The Blood of Dawnwalker, God of War annulé et Marvel Rivals

Cette semaine, impossible de ne pas revenir brièvement sur l’annonce de la Nintendo Switch 2 même si elle a déjà eu droit à une vidéo dédiée. On revient également sur les déboires d’Ubisoft, mais aussi sur ceux de Sony, qui n’est pas vraiment à la fête avec ses deux jeux service annulés. On note tout de même des nouvelles plus heureuses avec la première présentation de The Blood of Dawnwalker, le premier RPG du studio Rebel Wolves, composés de vétérans de CD Projekt Red. Et on fait également un tour du côté du calendrier et des autres informations à retenir, le tout en un peu moins d’une dizaine de minutes.