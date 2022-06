Après Lost Ark, Amazon signe avec Disruptive Games pour un nouveau jeu d’action aventure

Depuis quelques années, Amazon, géant de la revente en ligne et du cloud computing, s’est lancé dans le domaine du jeu vidéo. D’abord avec de nombreux échecs, avec les annulations successives de Breakaway et de Crucible, puis avec un peu plus de succès avec New World, un jeu massivement multijoueur développé en interne.

Amazon Games ne sait pas seulement contenté de développer des titres en interne et s’est également consacré à l’édition, avec la publication occidentale de Lost Ark, un MMO attendu depuis de nombreuses années et qui a cartonné à son lancement plus tôt dans l’année. Aujourd’hui, on apprend qu’un nouveau contrat d’édition vient d’être signé avec le studio Disruptive Games, pour un nouveau jeu d’action aventure.

Une nouvelle licence multi-plateforme

Pour l’instant, il faudra se contenter de quelques détails : Amazon Games vient de signer un nouveau contrat d’édition avec Disruptive Games, équipe relativement méconnue du grand public, qui a pourtant codéveloppé ou contribué à certains gros titres, tels que Godfall, Diablo II: Resurrected ou encore Tony Hawk’s Pro Skater 1+2. Le studio californien basé à Berkeley a épaulé les équipes sur des composantes comme l’intégration du multijoueur et les services en ligne, un domaine que le fondateur Eric Ellis connait bien, puisqu’il avait auparavant dirigé le département multijoueur d’Insomniac Games.

Disruptive Games affiche des ambitions plus élevées et se lance cette fois-ci dans un projet dédié, qui sera une toute nouvelle licence. Peu de visuel hormis un concept art, mais on sait qu’il s’agira d’un jeu d’action/aventure jouable en coopération et en compétition. Avec son étiquette de titre multi-plateforme, on imagine qu’il sortira à la fois sur PC et consoles. Reste à voir s’il s’agira pleinement d’un MMO, comme Amazon semble affectionner, mais l’expérience multijoueur sera dans tous les cas un élément central de la production, comme le mentionne Eric Ellis :

« Ensemble, avec Amazon Games, nous avons hâte de construire une expérience en ligne qui favorise la créativité et les interactions sociales positives. L’équipe d’Amazon Games a adhéré à notre vision sur ce jeu et la communauté qu’il peut créer. Leur enthousiasme pour le projet et leur volonté de créer de grands jeux nous ont rapproché. Avec leur soutien à l’échelle internationale, déjà démontré par les lancements très réussis de New World et Lost Ark, nous sommes confiants dans l’avenir du projet ».

Il faudra se montrer patient puisque ce nouveau jeu d’action/aventure ne sortira pas dans l’immédiat. Le studio Disruptive Games recrute actuellement de nouveaux talents créatifs et on imagine que la sortie ne se fera pas avant quelques années.