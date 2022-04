Débrief’ : One Piece Odyssey, Hyper Light Breaker, Zelda reporté et State of Decay 3

A chaque dimanche, son débrief’ : dans cette vidéo de moins de 8 minutes, on vous propose un résumé complet de l’actualité des derniers jours. On revient ainsi sur les annonces de One Piece Odyssey et de Hyper Light Breaker, les deux nouveaux jeux de la semaine. Zelda Breath of the Wild 2 a aussi été reporté, tout comme d’autres titres, et State of Decay 3 semble coincé en préproduction. Pensez à vous abonner pour nous soutenir.