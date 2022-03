One Piece Odyssey : Un nouveau JRPG vient d’être annoncé, tous les détails

One Piece a décidément le vent en poupe en ce moment, et la licence d’Eiichiro Oda avait beaucoup de projets en préparation et une présentation online nommée One Piece News – News COO Online nous a permis de découvrir certains d’entre eux. Parmi ces projets, on attendait l’annonce d’une nouvelle adaptation en jeu vidéo pour la série, et ça n’a pas manqué, puisque One Piece Odyssey a été annoncé et surprise, il s’agira d’un JRPG.

Qu’est-ce qu’est One Piece Odyssey ?

Cela fait de nombreuses années que l’on a pas eu droit à un RPG One Piece, mais Bandai Namco compte bien y remédier. En s’associant au studio ILCA, l’idée de One Piece Odyssey est née, avec l’appui d’une histoire originale créée par Eiichiro Oda lui-même.

Dans ce nouveau jRPG, on suivra donc les aventures de notre équipage préféré (moins Jinbei) qui partira en expédition sur une île mystérieuse, qui semble contenir beaucoup d’histoire avec des éléments qui pourraient faire penser à des Poneglyphes.

Visiblement, le Thousand Sunny tombera à l’eau durant cette aventure, et Luffy et ses amis vont faire la rencontre d’un énigmatique personnage aux cheveux bleus, qui semble les accompagner par la suite (même si disons-le franchement, il a plutôt la tête d’un antagoniste).

Sur cette île, l’équipage va rencontrer une faune et des ennemis inédits (toujours créés par Oda), comme on peut le voir en vidéo, et la présence du Gouvernement Mondial est teasée.

One Piece à la sauce Tales of ?

Côté gameplay, on se dirigera bien vers un One Piece façon JRPG, avec des déplacements sur une map que l’on imagine être constituée de plusieurs zones, à la même manière qu’un Tales of, avec de l’exploration verticale comme on peut le voir avec Luffy qui grimpe sur des lianes.

On y retrouvera alors des donjons, des quêtes, bref, tout ce qui fait un JRPG. Il semblerait qu’avant d’entrer en combat, on puisse croiser les monstres et ennemis sur la map.

Les combats n’ont en revanche pas été vraiment montrés, mais ils seront visiblement dans des arènes fermées. Reste maintenant à savoir s’il s’agira de tour par tour ou d’un gameplay action, mais les premières images semblent plutôt évoquer la première option.

On peut voir que chaque personnage aura droit à des attaques signatures à la mise en scène spectaculaire, et que trois personnages peuvent attaquer de concert avec une attaque groupée (on voit alors un triangle se former entre eux).

Voici les personnages jouables de One Piece Odyssey à l’heure actuelle :

Luffy

Zoro

Nami

Usopp

Sanji

Chopper

Robin

Franky

Brook

A la musique, on retrouvera le compositeur Motoi Sakuraba, justement connu pour ses nombreuses participations à la série Tales of, et on découvre un aperçu de son travail avec la première vidéo. Katsuaki Tsuzuki (Captain Tsubasa : Rise of New Champions) sera quant à lui le producteur du titre.

Quand sortira One Piece Odyssey ?

Bonne nouvelle, le jeu sortira bien cette année ! One Piece Odyssey est pour le moment prévu pour sortir en 2022 sur PC, PS4, PS5, et Xbox Series. Le site officiel du jeu est déjà en ligne pour plus d’informations.

Les fans de One Piece pourront donc découvrir cette aventure très prochainement, en espérant qu’elle soit plus réussie que les derniers jeux en date, mais l’annonce d’un JRPG pour la saga, ce n’est définitivement pas courant, alors croisons les doigts pour que le résultat soit à la hauteur de la licence.