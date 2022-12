Dead Space Remake : Le jeu d’horreur d’EA Motive passe gold à un peu plus d’un mois de son lancement

Surprise et surtout bonne nouvelle pour les fans de jeux d’horreur ! Attendu le 27 janvier 2023 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S, Dead Space Remake ne devrait pas subir de retard. En effet, hier sur Twitter, les équipes d’EA Motive et d’Electronic Arts ont annoncé que cette version modernisée de A à Z du titre sorti en 2008 est passée gold. Alors, êtes-vous prêts à démembrer du Nécromoprhe à bord de l’USG Ishimura ?

« Arrête de te cacher dans les conduits Nicole ! »

Toute l’équipe de Motive est fière d’annoncer que Dead Space est officiellement GOLD! Merci aux fans pour leur support exceptionnel. On se voit le 27 janvier! pic.twitter.com/m0fHYBjpRa — Motive (@MotiveStudio) December 15, 2022

Pour rappel, par l’intermédiaire d’une refonte graphique et sonore complète ainsi que d’améliorations de gameplay censées rendre l’expérience plus immersive et réaliste que par le passé, Dead Space Remake vous invite à suivre l’histoire d’Isaac Clarke, un simple ingénieur partant en mission de réparation au sein de l’USG Ishimura. Malheureusement pour lui, rien de va se passer comme prévu lorsqu’il va se rendre compte que tout l’équipage du gigantesque vaisseau minier a été massacré et que sa petite amie, Nicole, a disparu.

Pour (re)découvrir comment son périple horrifique va se dérouler et se terminer, rendez-vous dans un peu plus d’un mois sur PC et consoles.