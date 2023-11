Disponible depuis le mois d’avril de cette année, Dead Island 2 a signé le retour du jeu quasiment dix ans après son annonce. Pas dénué de défauts mais pas mauvais non plus, il avait su proposer un jeu d’action et de zombies assez convaincant, et suffisamment intéressant pour nous défouler. Comme promis, des extensions sont de la partie, dont la première a été déployée plus tôt dans le mois. Dead Island 2 Haus rajoute une nouvelle histoire, de nouveaux défis et d’autres joyeusetés, que l’on vous résume dans cette vidéo.

Partager cet article sur