Marvel Games ne souhaite pas reproduire la formule du MCU dans ses jeux

Marvel règne sur le box-office depuis des années, et Disney souhaite évidemment reproduire ce même succès dans l’industrie vidéoludique. C’est pour cela que l’on voit des jeux Marvel pousser un peu partout chez différents acteurs majeurs du milieu, en témoigne l’annonce récente d’un jeu Black Panther et Captain America, ou encore un jeu Marvel chez Niantic. Avec tous ces projets en cours, certains fans de la Maison des Idées se demandent si ces jeux comptent un jour reproduire la recette du Marvel Cinematic Universe, avec un univers partagé entre les jeux. Mais la réponse de Marvel Games à ce sujet est très claire.

Pas de Marvel Gaming Universe dans les cartons

Créer un univers partagé lorsque l’on répond à une entité unique est quelque chose qui reste dans le domaine du réalisable, comme l’a prouvé le MCU. Mais pour les jeux Marvel, le problème est plus complexe.

C’est ce qu’explique Bill Roseman, vice-président chez Marvel Games, qui déclare chez GamesIndustry.biz que les jeux Marvel n’adopteront pas le modèle du MCU et de l’univers partagé. Et ce pour de bonnes raisons :

« Le monde est, étonnamment, très familier avec le concept de multivers et l’accepte. Nous avons toutes ces réalités différentes. Elles sont toutes réelles et nous voulons donner à chacun la liberté de raconter son histoire. Nous ne voulons pas dire « vous ne pouvez pas faire exploser la lune, car ce jeu qui est fait par un autre studio a besoin de la lune ». »

Il est forcément plus compliqué de faire interagir des équipes provenant d’éditeurs différents pour s’accorder sur la cohérence d’un seul et même univers. Et on ne va pas se le cacher, c’est probablement une très bonne nouvelle, qui assurera plus de libertés artistiques aux différents studios.

On pourra néanmoins se demander si cette absence d’univers partagé se ressentira aussi sur les jeux en provenance d’un même éditeur. Les jeux Square Enix ont prouvé que oui, c’est pour l’instant le cas, Marvel’s Avengers et Marvel’s Guardians of the Galaxy ne se déroulant pas dans le même univers, mais on peut se poser la question pour Marvel’s Spider-Man et Marvel’s Wolverine, deux licences développées par un seul et unique studio, Insomniac Games.