Days Gone 2 : Une pétition recueillant plus de 55 000 signatures circule pour demander une suite

Depuis que l’article de Bloomberg a révélé que Days Gone 2 avait été mis sous le tapis par Sony en 2019, l’affaire ne cesse de faire parler. Les fans du jeu ont visiblement très envie qu’une suite soit lancée, en témoigne une pétition qui demande à Sony de revenir sur sa décision.

La communauté veut une suite

Thanks to everyone for getting the Days Gone petition to 50,000! No matter where this thing ends, I just want you all to know how much your love means to me and members of the team. Days Gone fans are the best fans!https://t.co/5Upo30OtmE — Jeff Ross (@JakeRocket) April 19, 2021

La pétition circule activement ces derniers jours et a maintenant recueilli plus de 55 000 signatures à l’heure où on écrit ces lignes. Un jolie engouement qui ne sera sans doute pas assez majeur pour que Sony s’en préoccupe, mais on pourra noter que Jeff Ross, réalisateur de Days Gone a relayé la pétition tout en remerciant les fans. Il indique qu’il ne sait pas où cela peut aller, mais il est reconnaissant envers toutes les personnes qui aiment à ce point le premier jeu. Rappelons que Ross ne fait plus partie de Bend Studio.

Il y a peu, le directeur créatif du premier titre avait été un peu plus pragmatique sur la situation, en déclarant que pour avoir un Days Gone 2, il aurait fallu que plus de joueurs soutiennent le premier opus en l’achetant plein pot lors de sa sortie.

On doute que cette pétition aboutisse à quelque chose, et que si Days Gone 2 il y a un jour, ce ne sera probablement pas cette pétition qui aura été un tournant majeur dans le revirement de situation. Mais cela montre au moins à Sony que la licence intéresse toujours, en attendant de voir si le constructeur est prêt à la ressortir des placards.