Une date de sortie et un trailer de lancement pour Neon Abyss

Ce nouveau projet signé par Team17 et Veewo Games prend la forme d’un roguelite en bullet hell dans lequel on traverse les abysses tout en combattant une flopée d’ennemis dans un rythme effréné. Le jeu vient d’être annoncé pour le 14 juillet 2020 sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch.

À quoi faut-il s’attendre ?

Dans Neon Abyss, on pourra prendre le contrôle de plusieurs personnages aux caractéristiques uniques et équipés d’armes en tout genre. À chaque exploration, il faudra traverser plusieurs salles qui pourront abriter différents défis.

Le joueur sera alors amené à décimer des vagues d’ennemis, participer à différents mini-jeux ou à triompher de boss ici représentés pas des dieux. Chaque tentative sera l’occasion de s’équiper de différentes armes sur lesquelles moult améliorations seront applicables, pour un style de jeu toujours différent.

Il faut s’attendre à une progression permanente entre chaque run, puisqu’il sera possible de débloquer différents items, personnages et mini-jeux. Il deviendra également possible de rallonger la durée d’une session de jeu ou même de débloquer de nouvelles fins.

Si tout ceci vous intéresse, et que le fait d’attendre un mois vous insupporte, sachez que le jeu s’équipe d’une démo téléchargeable gratuitement sur sa page Steam. Pour le reste des supports, il faudra se montrer patient.