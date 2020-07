Neon Abyss, un rogue-lite bourré de références

Après une semaine de pause, Indie Story revient avec un nouvel épisode sur Neon Abyss. Nouveau né de la Team 17 et développé par l’équipe de Veewo Games, il s’agit d’un rogue-lite bourré de références qui fait très bien son job, notamment à l’aide de diverses compétences et familiers à récupérer.

Après The Almost Gone et Colt Canyon, on change donc complètement d’univers. On vous présente tout cela en vidéo et l’on vous rappelle que le titre sort ce 14 juillet sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Switch.