Dan Houser, le co-fondateur du studio, quitte Rockstar Games

Avec les rumeurs de plus en plus insistantes autour de GTA VI, on ne s’attendait pas forcément à ce que l’une des têtes pensantes du studio soit sur le départ. Pourtant, on apprend ce soir que Dan Houser, qui est à l’origine de nombreux jeux cultes de Rockstar Games, est sur le point de quitter le studio.

Pour avoir plus de temps libre sur Animal Crossing ?

C’est Take Two Interactive qui l’annonce directement et qui prend les devants, en déclarant dans un long document que Houser quittera ses fonction dès le 11 mars prochain. Voici le communiqué officiel :

« Après une longue pause débutée au printemps 2019, Dan Houser, vice président et directeur créatif de Rockstar Games, va quitter la société. Le dernier jour de Dan Houser à Rockstar sera le 11 mars 2020. Nous sommes extrêmement reconnaissant pour ses contributions. Rockstar Games a façonné certains des jeux les plus acclamés et les plus lucratifs du monde du jeu vidéo, mais aussi une communauté de fans passionnés et une équipe incroyablement talentueuse, qui reste concentrée sur les projets actuels et futurs. »

Ce départ n’est donc pas si abrupt si l’on en croit la longue pause mentionnée, mais cela ne reste pas moins surprenant. On ne sait pas encore si Dan Houser prévoit de rester dans le milieu, où s’il a d’autres projets en tête. Dans tous les cas, son frère Sam Houser, lui aussi vice-président, reste bien chez Rockstar Games.

Le dernier bilan financier de Rockstar arrivera jeudi prochain, ce qui permettra peut-être d’en savoir un petit peu plus sur la situation actuelle du studio. Reste également à voir si quelqu’un prendra sa place prochainement pour assurer la promotion de GTA VI, et surtout qui remplira ce rôle.

Pour rappel, Dan Houser a participé activement à la production et à l’écriture de titres comme GTA V, Red Dead Redemption 1 & 2, Bully ou encore L.A. Noire.