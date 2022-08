Cyberpunk Edgerunners : La série Netflix montre un gros trailer, mais ne donne toujours pas de date

La réputation du jeu Cyberpunk 2077 n’est pas forcément celle espérée par CD Projekt Red, mais la série Cyberpunk Edgerunners devrait intéresser celles et ceux qui ont été conquis par l’univers du titre. Même si elle sort le mois prochain, la série a dévoilé peu d’informations à son sujet, en dehors d’un bref teaser et de son opening. Netflix est aujourd’hui un peu plus généreux avec un trailer massif de près de trois minutes, qui nous montre bien plus d’images.

Un trailer bourré d’action

Cette bande-annonce a le mérite de bien mettre en avant le style du studio Trigger, assez reconnaissable, qui semble s’amuser comme un fou avec cet univers rempli de possibilités. Le montage a beau être quelque peu épileptique (voire trop), on peut enfin voir un peu plus d’action avec une jolie animation.

Voici le synopsis de Cyberpunk Edgerunners :

« Cette série raconte en 10 épisodes l’histoire d’un gamin des rues qui tente de survivre dans Night City, une ville du futur obsédée par la technologie et la transformation du corps. Démuni, mais pas totalement désespéré, le jeune garçon parvient à rester en vie en devenant un « edgerunner », un mercenaire hors-la-loi également connu sous le nom de « cyberpunk ». »

Malheureusement, le géant de la SVOD n’a toujours pas de date précise à nous fournir. Il faut se contenter d’un vague septembre 2022 pour l’instant. Dans tous les cas, la diffusion est proche et il ne reste plus beaucoup de semaines à patienter.