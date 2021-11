Cyberpunk 2077 : CD Projekt pense que le jeu sera mieux estimé avec le temps

Presque un an après son lancement rocambolesque, Cyberpunk 2077 n’a toujours pas redoré son blason, quand bien même il reste apprécié par une partie de la communauté. Tandis que CD Projekt Red tente de tout réparer avant la sortie des versions next-gen du jeu en 2022, Adam Kiciński, président du groupe, a accordé une interview au site polonais Rzeczpospolita, où il revient sur ce douloureux lancement, en jetant un regard sur le jeu qui ne fait pas encore l’unanimité.

Le temps d’oublier, peut-être

Durant cette interview, Kiciński est persuadé que Cyberpunk 2077, qu’il considère comme le plus gros projet de CD Projekt depuis toujours, rappelle que sortir une nouvelle licence est toujours un exercice compliqué :

« Sortir un jeu avec une nouvelle licence apporte de nombreux défis et risques, surtout lorsque le concept est si complexe […] Nous sommes fiers de nombreux aspects du jeu, mais comme nous le savons, tout ne s’est pas déroulé comme nous le voulions. Néanmoins, la notoriété de Cyberpunk que nous avons réussi à développer est énorme, et l’univers du jeu, ses personnages et ses détails ont des fans partout dans le monde. »

Il est vrai que malgré sa réputation, Cyberpunk 2077 compte de nombreux adeptes, et selon Kiciński, il en comptera encore plus avec le temps :

« Nous pensons qu’à long terme, Cyberpunk 2077 sera perçu comme un très bon jeu, et comme nos autres titres, il se vendra pendant des années – d’autant plus que le matériel devient plus puissant avec le temps et que nous améliorons le jeu. »

Une déclaration qui risque de faire grincer quelques dents, étant donné que c’est justement de temps de développement que manquait Cyberpunk 2077 sur la plupart des plateformes. Mais il semble bien en avoir conscience tout de même, lorsqu’il évoque la suite des mises à jour :

« Nous travaillons sur des mises à jour tout le temps, et nous travaillons également sur une version pour les consoles de nouvelle génération. Bien sûr, le lancement nous a beaucoup appris. Cela nous a donné un coup de pied et nous a motivés à apporter des changements qui nous rendront meilleurs à l’avenir […] La décision de reporter la version de next-gen de Cyberpunk a été difficile, mais nous sommes convaincus que c’était la bonne, d’autant plus qu’elle a été clairement recommandée par notre équipe de développement. Nous avons besoin de plus de temps pour peaufiner les visuels et les performances du jeu afin qu’ils soient de la plus haute qualité possible tout au long du jeu. »

L’avenir nous dira si effectivement, Cyberpunk 2077 parvient à se débarrasser de son image ou non.