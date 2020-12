Cyberpunk 2077 : La 1.06 déployée sur consoles et PC, les changements

Depuis son lancement fortement décrié à cause de ses multiples soucis techniques, Cyberpunk 2077 a accueilli plusieurs patchs correctifs. En deux semaines, nous en sommes déjà à la version 1.06, et celle-ci vient corriger certains bugs en cette période de noël. Voici les détails.

Quoi de neuf dans la 1.06 ?

Parmi les problèmes corrigés, on peut noter la correction liée au bug de la quête Second Conflict. Dum Dum pouvait effectivement disparaître à l’entrée du Totentanz. Sur PC, le souci récemment découvert par les joueurs où il pouvait y avoir une corruption de sa sauvegarde en cas de fichiers trop volumineux a été fix.

Une mise à jour 1.06 sans un long patchnote mais que l’on vous liste donc ici :

Quêtes

Dum Dum ne disparaîtra plus de l’entrée du Totentanz dans la quête Second Conflict.

Spécifique aux consoles

Amélioration de la gestion de la mémoire et de la stabilité entraînant moins de plantages.

Spécifique au PC

Suppression de la limite de taille du fichier de sauvegarde de 8 Mo. Remarque : cela ne corrigera pas les fichiers de sauvegarde corrompus avant la mise à jour.

CD Projekt Red nous promet d’autres correctifs à venir, notamment un gros patch en janvier. Rappelons que le jeu est disponible sur PC, PS4, Xbox One et Stadia. Si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez retrouver notre soluce complète de Cyberpunk 2077 ou encore notre test complet.