Cyberpunk 2077 : Keanu Reeves s’occupe de la promo dans une nouvelle publicité

Lors de l’annonce de sa présence dans le jeu, Keanu Reeves est immédiatement devenue le représentant de Cyberpunk 2077 à travers son rôle de Johnny Silverhand. Histoire de profiter de la popularité de l’acteur, CD Projekt Red, en pleine affaire de crunch, s’est offert une nouvelle fois ses services pour une publicité.

Keanu nous fait alors le pitch de cet univers avec quelques images qui ne nous sont pas inconnues. Cette publicité devrait rapporter gros pour le studio, puisqu’elle a été diffusée lors de la finale de la NBA lors du match entre les Lakers et Miami Heat. De quoi assurer une bonne audience, pour un jeu qui devrait logiquement cartonné durant les fêtes de fin d’année.

Cyberpunk 2077 sera disponible dès le 19 novembre sur PC, Stadia, Xbox One et PS4, puis plus tard sur PS5 et Xbox Series X (le jeu sera tout de même jouable sur ces consoles via la rétrocompatibilité).