Accueil » Actualités » Cyberpunk 2077 : Une édition Game of the Year sera disponible après la sortie de l’extension

On ne l’espérait plus, mais le retour en grâce de Cyberpunk 2077 a visiblement fait un bien fou à CD Projekt Red, qui doit maintenant satisfaire une communauté plus grande que jamais. Le titre devrait à nouveau faire parler de lui dans le courant de l’année 2023 avec la sortie de son extension phare, Phantom Liberty. L’occasion idéale pour le studio de relancer la machine du côté des ventes du jeu, surtout avec une édition Game of the Year qui se prépare.

Le bundle complet Cyberpunk 2077 bientôt en vente

L’existence d’une telle édition semble être logique avec une extension dans les cartons, mais c’est désormais confirmé par Adam Kiciński, président du studio (relayé par Stockwatch et Insider Gaming), qui a officialisé la chose lors du dernier bilan financier du groupe. Cependant, ne comptez pas sur une sortie de cette édition avant l’extension. Rien de plus logique après tout, puisque cette édition n’est justifiée que par Phantom Liberty, étant donné qu’il s’agit là du seul gros contenu payant du jeu :

« C’est dans l’ordre naturel des choses. C’était la même chose avec The Witcher, qui, après les deux extensions, a finalement eu droit à son édition Game of the Year. On peut s’attendre à la même chose dans ce cas. »

Si vous n’avez toujours pas acheté Cyberpunk 2077, vous pourrez donc directement vous procurer cette édition qui comprendra le jeu de base ainsi que l’extension, quelque part durant l’année 2023.