Cyberpunk 2077 : Le cinquième Night City Wire aura lieu le 19 novembre

Maintenant que les joueurs ont plus ou moins digéré le report de Cyberpunk 2077 alors qu’il venait de passer gold, CD Projekt Red peut planifier son prochain Night City Wire pour leur faire découvrir de nouvelles informations sur le jeu.

Yo, choombas!

Get ready for episode 5 of #NightCityWire! We’ll talk about our favourite rockerboy Johnny Silverhand, share a variety of Night City's tunes and a lot more. It's going to be a big one!

Save the date: Thursday, Nov 19th, 6PM CET

See you on https://t.co/cBU8yS6pfc! pic.twitter.com/1AW1wUBGVA

— Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) November 13, 2020