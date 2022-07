CORSAIR lance ses nouveaux fauteuils gaming TC200

La marque étend son offre dans le secteur des équipements & accessoires pour les joueurs avec de nouvelles chaises gaming : les TC200. Des fauteuils inspirés de sports automobiles, de quoi bien vous accrocher sur le bureau.

CORSAIR part à l’abordage du confort ajustable

Depuis le 30 juin dernier, Corsair propose deux nouveaux fauteuils gaming avec les CORSAIR TC200 Fabric et TC200 Leatherette. Deux modèles haut de gamme dont le design est inspiré des sports automobiles et qui proposent de nombreux réglages au niveau de la hauteur, largeurs et niveau de relaxation afin de trouver la position idéale en jeu ou bien pour le travail.

Le vérin pneumatique de catégorie 4 en acier permet d’abaisser ou d’élever le fauteuil sur une vaste plage de 120 mm, tandis que les accoudoirs 4D hautement ajustables peuvent être déplacés vers le haut, le bas, la gauche et la droite, vers l’avant et vers l’arrière ou encore en angle (vers l’intérieur et l’extérieur). Le dossier est également inclinable à 90- 180°. Les deux chaises comportent des zones perforées qui minimisent la rétention de chaleur, un support lombaire en mousse intégré et un coussin repose-nuque à mémoire de forme (qui est aussi détachable). Le tout est soutenu par un support de roulettes en acier laqué robuste et des roulettes pivotantes doubles premium de 75 mm.

La seule différence notable entre les deux modèles (sachant qu’ils sont tous les deux disponibles en deux coloris : noir ou blanc) repose sur le revêtement. Le TC200 propose un extérieur en tissu confortable pour une surface douce et respirante, tandis que le TC200 Leatherette joue la carte du cuir synthétique.

Le CORSAIR TC200 Fabric et TC200 Leatherette sont disponibles pour un prix de 389.90€.