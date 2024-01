Présentation du K55 CORE

Corsair dispose de plusieurs modèles de claviers dédiés au gaming et adaptés à différents budgets. Comme le Corsair K70 CORE que nous avons testé il y a quelques mois, le K55 a lui aussi droit à sa version CORE. Le K55 CORE se distingue par ses touches à membrane réactives et silencieuses, permettant des mouvements précis et des actions critiques adapté au jeu sur PC. En outre, il est équipé de quatre boutons multimédias dédiés qui facilitent le réglage du volume et de la lecture.

Le clavier est également conçu pour être durable, résistant aux projections liquides jusqu’à 300 ml. On pense évidemment à tous ces accidents de café sur le bureau. En parlant d’accident, le K55 CORE intègre une fonction de verrouillage Windows, évitant ainsi les activations fortuites durant une partie.

L’un des points mis en avant par Corsair est son système d’éclairage RGB à dix zones avec des effets lumineux qui pourront être personnaliser via le logiciel Corsair iCUE, sans oublier les macros et le ramapage des touches. Le clavier propose également un rollover de 12 touches pour assurer une transmission précise et rapide des actions, complété par un taux d’interrogation de 1 000 Hz. Nous sortirons prochainement un test pour savoir s’il tient toutes ses promesses.

Le clavier K55 CORE est disponible dès à présent pour 49,99€.