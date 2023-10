Test Corsair K70 CORE – Un clavier mécanique fiable et silencieux

Le clavier K70 Pro est l’un des produits phares de Corsair et ce dernier n’a pas manqué de le décliner plusieurs fois comme avec le K70 Pro Mini Wireless que l’on avait bien apprécié. Avec le K70 Core RGB, la marque revient avec un clavier performant à 100€ tout rond. Elle met également en avant des touches silencieuses et une personnalisation poussée. Après l’avoir essayé durant un peu moins de deux semaines, voici notre verdict.

Design

Corsair ne nous a jamais déçus en matière de design et le K70 CORE nous le prouve encore une fois avec de belles finitions et une conception épurée. L’ensemble est solide grâce au châssis en aluminium sachant que seule la partie inférieure dispose d’un revêtement en plastique.

Il est possible de régler la hauteur avec les deux patins présents à l’arrière, cependant il s’agit d’un réglage unique (contrairement à la majorité de claviers proposant au moins deux réglages différents pour la hauteur). La taille est relativement standard tandis que le poids ne dépasse pas les 1 kg, avec 934 grammes au compteur.

Il s’agit d’un clavier uniquement filaire avec un câble USB-C vers USB-A de 1.8 mètres. À ce niveau-là, on aurait préféré un câble plus long et surtout tressé pour plus de confort. Sa particularité est de disposer d’un bouton programmable (play/pause par défaut) et d’une molette en haut à droite de l’appareil. Certains pourront trouver cette dernière un poil disgracieuse, toutefois sa hauteur juste un peu plus élevée que celle des touches permet une manipulation plus aisée.

Cerise sur le gâteau, vous retrouvez également un repose-poignets dans la boîte. Vous pouvez facilement l’installer juste en dessous grâce à des jointures aimantées. Une petite touche très appréciable et qui offre une sensation très plaisante grâce à sa texture soft-touch.

Performance

Pour un clavier vendu à 100€, le K70 Core fait les choses correctement et va droit au but. Précisons d’abord qu’il est compatible PC, Xbox One, Xbox Series, PS4 et PS5 (en activant le mode PlayStation). Concernant les switchs, Corsair introduit ici ses interrupteurs mécaniques linéaires CORSAIR MLX Red pré-lubrifiés. Couplé à la double couche de mousse permettant d’amortir les chocs, cela lui permet d’être silencieux, mais sans pour autant sacrifier la réactivité.

Le clavier est ainsi un bon compagnon de jeu, toutefois il peut être un peu trop réactif à cause d’une sensibilité parfois trop forte. De manière générale, il fait parfaitement l’affaire au niveau des performances. Certes, on a vu mieux dans cette gamme de prix, mais cette alliance de presse agréable, silencieuse et performante ne se voit pas à tous les coins de rue et peut justifier à elle seule que vous jetiez votre dévolu sur ce petit bijou. Les commutateurs ont une force d’activation de 45 grammes, une distance d’activation de 1,9 mm, une course totale de 4 mm et sont garantis pour résister à 70 millions de frappes.

Il faut un certain temps d’adaptation lorsque l’on est habitué à un clavier mécanique plus classique, mais il faut avouer qu’il procure d’excellentes sensations pour du traitement de texte. Même en jeu, nous sommes parvenus à dompter ces moments d’ultra sensibilité. De plus, il offre un taux de rapport de 1000 Hz, le minimum acceptable pour jouer en tout quiétude. En bref, le K70 CORE n’est pas un clavier destiné aux gros joueurs compétitifs, toutefois il peut compter sur sa polyvalence en étant solide sur tous les tableaux.

Fonctionnalités et RGB

Comme d’habitude, le logiciel iCUE de Corsair brille par son ergonomie et sa simplicité d’utilisation. Il propose même quelques petits tutoriels pour tester les fonctionnalités comme l’attribution des touches ou le réglage des lumières RGB. Vous pouvez enregistrer jusqu’à cinq profils différents afin de personnaliser vos combinaisons de touches en ayant, par exemple, un profil pour le gaming et un autre pour le traitement de texte.

Le RGB manque sans doute d’un peu de luminosité mais fait parfaitement l’affaire pour égayer votre bureau. En dehors des retouches habituelles via le logiciel, on note les multiples utilisations de la molette de contrôle qui pourra contrôler le volume, la luminosité ou bien servir de défilement vertical, défilement horizontal et de zoom.