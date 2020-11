Control Ultimate Edition repousse sa sortie sur PS5 et Xbox Series X | S à 2021

Disponible depuis quelques mois sur PC, PlayStation 4 et Xbox One et le 28 octobre en cloud gaming sur Switch, l’Ultimate Edition de Control ne sortira finalement pas fin 2020 sur les consoles next-gen. Les joueurs et joueuses PlayStation 5 et Xbox Series X | S devront patienter jusqu’en début d’année prochaine pour en profiter.

An update from the development team: Control Ultimate Edition will arrive on next generation platforms early 2021.

We want the final quality of the game to be awesome, and so we need a bit more time to work on it. Thank you for your understanding and patience!

— Remedy Entertainment (@remedygames) November 6, 2020