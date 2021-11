Le concepteur multijoueur de Halo Infinite part chez Respawn pour travailler sur un jeu Star Wars

Electronic Arts l’a confirmé, la licence Star Wars Jedi: Fallen Order n’en n’est qu’à ses débuts, et un deuxième épisode semble être en chemin chez Respawn. Et visiblement le studio est allé chercher des nouveaux talents pour compléter ses équipes, puisque l’on apprend que Patrick Wren, qui travaillait auparavant sur Halo Infinite, vient de rejoindre Respawn.

I am happy to announce that today is my first day on the Jedi team as a Senior Encounter Designer @Respawn. I am so excited to be back on Star Wars and work with this incredible team. pic.twitter.com/JItAkdB5xa

— Patrick Wren (@Witdarkstar) November 8, 2021