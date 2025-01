Compile Heart dévoile Scar-Lead Salvation, un Returnal-like à la sauce anime

La comparaison n’est pas trop forcée

À vrai dire, la comparaison avec Returnal va un peu plus loin que de simples boulettes géantes de toutes les couleurs à esquiver. Dans Scar-Lead Salvation, vous incarnez une héroïne (Willow) qui va se réveiller dans un étrange bâtiment et qui va entrer dans une boucle infinie de morts et de renaissances. Forcément, le parallèle avec le jeu de Housemarque est vite tiré, même si la direction artistique du jeu est très différente et va davantage lorgner sur un style « anime ». Willow sera ici guidée par une IA énigmatique et disposera d’une dizaine d’armes dans son arsenal pour venir à bout de donjons générés de manière procédurale.

Développé par le studio Neilo, ce Scar-Lead Salvation est prévu pour le 29 mai au Japon sur PS4, PS5 et PC via Steam. L’arrivée du jeu via la plateforme de Valve laisse donc espérer une sortie mondiale pour le titre, du moins sur PC.

Dans la foulée de la première présentation du jeu, Compile Heart a mis en ligne toute une sortie de très courtes vidéos de gameplay, longues de seulement quelques secondes, qui nous montrent brièvement à quoi s’attendre en jeu, compilées par Gematsu.