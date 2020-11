Comment transférer ses sauvegardes PS4 vers sa PS5 ?

Même si vous possédez déjà la PS5, nul doute que la console fera en premier lieu tourner davantage de jeux de votre ludothèque PS4 que de vraies exclusivités PS5. Afin de pouvoir profiter pleinement de cette fonctionnalité, récupérer vos sauvegardes est essentiel. Voici comment procéder pour pouvoir continuer vos parties sur PS5.

Transférer ses sauvegardes PS4 sur PS5

Il existe plusieurs manières de transférer le tout de la PS4 à la PS5. Lors du démarrage initial de la PS5, la console vous demandera par exemple de transférer toutes vos donnés PS4 vers la PS5, en reliant les deux consoles au même réseau. Suivez simplement les instructions indiquées à l’écran.

Une autre solution consiste à faire cela manuellement. Pour cela, il faut aller dans le menu de la PS4 « Données sauvegardées » dans les paramètres puis de sélectionner les données présentes sur la console. Vous aurez alors le choix de les transférer sur un support USB. Retournez ensuite dans le même menu sur PS5 et copier les données sur la console pour y avoir accès.

Enfin, la dernière solution est payante. Le PlayStation Plus propose de stocker toutes vos sauvegardes dans le cloud, afin de les retrouver sur n’importe quelle console où votre compte sera connecté.

Très pratique, mais pas automatique pour autant. Il faudra déjà transférer vos sauvegardes dans le cloud depuis la PS4, puis retourner dans le menu « Données sauvegardées et paramètres des jeux/applications ». A partir de là, allez des le dossier PS4 plus dans le stockage dans le cloud, en choisissant « Télécharger sur le stockage sur console ». Il sera possible de consulter vos sauvegardes présentes dans le cloud pour les transférer sur la console.

Pour plus d’informations sur la console, n’hésitez pas à consulter notre Wiki sur la PS5.