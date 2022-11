Accueil » Guides » Comment changer le type Téracristal d’un Pokémon – Pokémon Écarlate et Violet

Dans Pokémon Écarlate et Violet, une nouvelle mécanique de jeu est introduite : Le Téracristal. Il s’agit d’une transformation pouvant s’effectuer une fois par combat et qui permet à un Pokémon de devenir une sorte de joyau. La téracristallisation peut être du même type que le Pokémon de base mais aussi d’un autre type.

Grâce à ce changement de forme, les dresseurs et les dresseuses peuvent renforcer les attaques de leur Pokémon d’un même type ou bien tenter des combinaisons plus exotiques afin de briller en compétition. Voici donc un guide qui vous explique comment faire pour changer parmi les types.

Où aller pour changer le type Téracristal d’un Pokémon ?

Sachez tout d’abord que chaque Pokémon sauvage capturé aura un type Téracristal identique à son type d’origine. Cette transformation ne renforce que les attaques du même type que celle-ci. Une téracristallisation de type feu ne renforcera que les attaques de type feu. Si votre Pokémon était déjà de type feu au départ, ses attaques feu seront encore plus puissantes.

Dans la nature, il est possible de croiser des Pokémon qui brillent au loin. Il s’agit de Pokémon Téracristal atypiques. Ces derniers auront donc un type de Téracristal différent de leur type de base. Toutefois, la source principale de Pokémon Téracristal atypiques dans Pokémon Écarlate et Violet se trouve dans les raids Téracristal. Vous tomberez ainsi souvent sur des Pokémon très puissants mais possédant des types Téracristal parfois inutiles pour vos affrontements.

Afin de remédier à ce problème et changer le type Téracristal de votre Pokémon, il faut vous rendre au restaurant principal dans la ville de Mezclamora. Il s’agit de l’endroit où vous passez votre examen d’épreuve pour l’arène. Il vous faudra donc avoir battu le champion pour bénéficier des services de la cheffe cuisinière.

Gardez en tête que ce service est loin d’être gratuit et qu’il vous demandera des heures de farming afin d’obtenir le type désiré. Pour modifier le Téracristal de votre Pokémon il vous faudra donc des « Tera-Éclat ». Ceux-ci s’obtiennent dans la nature ou en remplissant certains objectifs, mais le moyen le plus simple d’en récolter se fait via les raids Téracristal. Par exemple, un raid Téracristal de type eau vous fera gagner des Tera-Éclat eau. Il vous faudra 50 Tera-Éclat d’un même type pour permettre à votre Pokémon d’obtenir un type Téracristal de ce même type.

