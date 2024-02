Une énigmatique (et inattendue) collection de jeux Yu-Gi-Oh! est annoncée par Konami

Une compilation encore indéterminée

La bonne nouvelle, c’est qu’une compilation de « vieux » jeux de la franchise Yu-Gi-Oh! est en chemin. Et ce n’est pas nous qui le disons, mais bien Konami, firme nippone détentrice des droits d’exploitation, qui a profité d’un salon se tenant à Tokyo entièrement dédié au manga, au jeu de cartes éponyme, et autres dérivés. La mauvaise nouvelle, c’est que ladite firme est pour le moment restée très évasive quant au contenu embarqué par cette Yu-Gi-Oh! Early Days Collection. Un nom qui peut laisser supposer beaucoup de choses, mais ne révèle finalement rien.

Ce qu’on sait, c’est qu’elle sortira sur Nintendo Switch et PC via Steam, entièrement en dématérialisé par chez nous. Par ailleurs, deux jeux ont déjà été confirmés, et il s’agit de Yu-Gi-Oh! Duel Monsters 4: Battle of Great Duelists et Yu-Gi-Oh! Duel Monsters 6: Expert 2. Le premier est un jeu Game Boy Color que le vieux continent n’a jamais vu passer, paru en l’an 2000 sur l’archipel japonais. Le second, un jeu Game Boy Advance qui nous est bien parvenu, en 2003, mais sous un autre nom. Alors effectivement, ça fait un peu léger pour une « Collection ».

Mais l’espoir demeure permis de voir débarquer dans la Yu-Gi-Oh! Early Days Collection une offre pléthorique de titres de tous supports, et pas seulement qui soient sortis en Europe ou en Amérique du Nord. Il a déjà été confirmé que certains titres embarqués n’étaient jamais sortis du Japon, ce qui risque de plaire aux plus vieux fans de la franchise. Reste qu’il vaut mieux attendre plus de précisions de la part de Konami avant de se lancer en conjectures farfelues et passionnées.

Parmi les autres nouvelles que les fans ont pu découvrir dans le courant du week-end, on notera évidemment toute une frange de cartes à jouer inédites. Mais ce n’est pas tout. Dans un registre différent, les fans du manga seront certainement heureux d’apprendre que Konami n’oublie pas le média vidéo. Ainsi, l’entreprise a révélé avoir ouvert un tout nouveau studio d’animation, sobrement intitulé Konami Animation, et a d’ores et déjà proposé une courte vidéo faisant globalement office de note d’intention pour le travail à venir. Vous pouvez trouver ladite vidéo juste en dessous. Pour plus d’informations, on vous renvoie vers le site officiel de ce nouveau studio.