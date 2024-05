Cloudy Valley, un jeu cosy inspiré de A Short Hike, s’annonce pour janvier 2025 sur PC

Pix and Love

L’histoire de Cloudy Valley réchauffe déjà le cœur : Pix, personnage féminin anthropomorphe, part en vacances sur l’archipel de Cloudy Valley, avec pour objectif de ramener un trèfle doré à son papa. Bien entendu, si un tel « but » existe, l’idée reste quand même d’avancer à son rythme et de prendre le temps de visiter l’archipel, tout en faisant connaissance avec ses nombreux personnages.

Parler à ces différents personnages permet d’en apprendre plus sur Cloudy Valley, ou de simplement sociabiliser. Certains dialogues s’annoncent même plutôt amusants, symbolisant l’atmosphère détente du titre. Quelques personnages nous feront même participer à des petites activités, comme une course à pied, une partie de pêche ou encore un concours de collecte de coquillages. Notre exploration portera aussi régulièrement ses fruits, puisqu’on trouvera notamment quelques trésors, cachés ici et là, renfermant bien souvent des jetons dont l’utilité sera diverse.

Aussi, et étant porteur d’un message écologiste, le titre encourage à ramasser les déchets parsemant l’archipel. Une motivation parmi d’autres pour fouiller ses moindres recoins. De plus, en fonction de nos actions et de nos rencontres effectuées, on peut même commencer et compléter tout au long du jeu une vaste collection de chapeaux, à équiper sur Pix. Notre curiosité nous apportera donc toujours de la satisfaction, concrétisée matériellement ou non, de quoi passer un agréable moment sur le jeu.

Cloudy Valley est donc prévu pour janvier 2025 sur PC, et dispose d’une démo sur Steam, à partir de laquelle nous avons réalisé un petit aperçu. Si le jeu vous tente, n’oubliez pas d’aller wishlister le jeu sur sa page attitrée.