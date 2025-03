Clair Obscur: Expedition 33 met en avant le personnage de Lune dans une nouvelle vidéo

La mage du groupe

Très scolaire dans son approche étant donné qu’elle a été élevée par des parents qui étaient de grands chercheurs, Lune est aussi une Mage accomplie, ce qui se voit directement via son style de combat. Elle ne possède pas d’arme mais puisera dans différentes énergies pour lancer des sorts spectaculaires, en jouant avec les divers éléments. Elle pourra également soigner le groupe et infliger des états particuliers aux ennemis, ce qui lui vaudra donc d’être centrale au sein de l’équipe en tant que soutien et en tant que personnage disposant d’une grande versatilité.

En français, le personnage sera doublé par Céline Melloul (Aerith dans Final Fantasy VII Remake), tandis qu’elle sera jouée par Kirsty Rider (Sandman).

Clair Obscur: Expedition 33 sera disponible à partir du 24 avril sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series et sera disponible dans le Game Pass. Pour en savoir plus sur le jeu, n’hésitez pas à consulter notre dernier aperçu en date.