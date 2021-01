CES 2021 : Sony présente les prochains téléviseurs Bravia XR

Le bal des constructeurs continue pour le CES 2021 qui est souvent synonyme de nouveautés et de nouvelles gammes pour les téléviseurs des plus grandes marques. Après nos dossiers sur LG et Samsung, c’est au tour de Sony de dévoiler ses cartes pour les mois à venir.

Bravia XR, dopé à l’intelligence artificielle

Le constructeur japonais n’y échappe pas non plus. L’intelligence artificielle s’invite sur tout les processeurs et c’est donc tout logiquement que sa nouvelle gamme Bravia XR se base sur le nouveau processeur maison Cognitive Processor XR.

Celui-ci remplacera les X1 Extreme et X1 Ultimate qui resteront néanmoins présents sur les moyennes gammes. Au programme, une IA qui analysera les images et le flux audio afin de le rendre plus « humain » à regarder et à entendre, d’où le terme « cognitive« .

L’upscaling d’une source vidéo inférieure vers une image 4K nette et sans bavure sera bien évidemment de la partie, tout comme la fameuse connectique HDMI 2.1 qui est désormais une norme pour les téléviseurs haut de gamme.

Sony a d’ailleurs présenté différents modèles lors de sa conférence du CES 2021 : deux modèles OLED, un modèle 8K et deux modèles Master Series. Tous profitent du nouveau processeur Cognitive Processor XR et c’est la raison pour laquelle nous allons nous attarder dessus.

Commençons donc avec le seul modèle 8K du constructeur, le Z9J. Celui-ci utilise la technologie LCD Full Array LED et sera proposé dans deux diagonales plutôt imposantes : 75 et 85 pouces. Un choix pertinent quand on sait que la 8K devient réellement utile au-dessus de 65 pouces.

Ce modèle ultra premium profitera du VRR, de l’ALLM et de l’eARC offerts par le HDMI 2.1 et pourra donc fonctionner de manière optimale avec votre PC haut de gamme ou consoles de dernière génération sans soucis.

LED et OLED

On continue le tour du propriétaire avec les modèles OLED que ce les A80J et A90J. Les diagonales varieront selon le modèle entre 55 et 83 pouces pour des tarifs différents, bien entendu. La gamme OLED de Sony profitera de son système « Acoustic Surface » qui permet de faire « vibrer la dalle » afin d’immerger encore plus l’utilisateur avec un son provenant directement de l’écran.

Chose étonnante, ces modèles ne profiteront pas des derniers filtres anti-reflets utilisés sur la Z9J alors que l’on sait que les téléviseurs OLED sont plus facilement sujet à des reflets, en plus d’un pic lumineux moindres que sur les écrans LCD.

En parlant d’écran LCD, Sony a mis en avant les X90J et X95J qui sont des écrans Full Array LED. Comprenez par là qu’il s’agit de la technologie LCD mais avec un rétro-éclairage plus poussé et une meilleure qualité que les LED classiques.

Ceux-ci se déclineront en 50, 55, 65 et 75 pouces pour le X90J et 65, 75 et 85 pouces pour le X95J. Ces modèles devraient prendre la relève de l’excellente série XH90 du constructeur ou tout du moins cohabiter pendant quelques mois.

Fait étonnant, aucun de ces modèles cités n’est certifié « Ready For PlayStation 5 » ou « Perfect for PlayStation » malgré le fait qu’ils soient tous dans la catégorie haut de gamme du japonais. Une précision qui arrivera peut-être plus tard mais qui reste assez cocasse alors que le gaming prend de plus en plus d’importance dans la communication des géants de la tech.

Résumé des gammes BRAVIA XR

Master Series (Full Array LED)

X90J (4K) disponible en 50, 55, 65 et 75 pouces (prix inconnu)

X95K (4K) disponible en 65, 75 et 85 pouces (prix inconnu)

OLED

A80J (4K) disponible en 55, 65 et 77 pouces (prix inconnu)

A90J (4K) disponible en 55, 65 et 83 pouces (prix inconnu)

LCD 8K (Full Array LED)