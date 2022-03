Dans Elden Ring, vous pourrez vous aider d’esprits à invoquer avec des Cendres, des parchemins bien utiles qui vont vous offrir une aide précieuse contre les boss et dans certains donjons. Parmi les cendres que l’on peut trouver, on va parler ici des Cendres de Rollo, tueur de Réprouvés. Ces dernières se trouvent dans la Capitale de Lyndell, après avoir défait Morgott roi des réprouvés.

Où trouver les Cendres de Rollo, tueur de Réprouvés ?

Emplacement : Capitale de Lyndell, après avoir défait Morgott roi des réprouvés

Une fois le boss vaincu, progressez sur l’avenue qui fait la jonction entre la porte Ouest et Est de la capitale. Vous pouvez y aller facilement depuis le site de grâce Balcon sur l’avenue. Continuez jusqu’à l’extrême Est pour voir de grands battants. Ouvrez-les pour avancer dans une nouvelle zone.

Vous finirez par entrer dans une cage d’ascenseur. Prenez celui-ci et dirigez-vous sur les hauteurs des remparts, là où il est possible de récupérer le Talisman de dragon de feu + 1. Si vous n’avez pas encore battu le boss de la capitale, vous risquez de ne pas pouvoir progresser plus loin. Cependant, si Morgott n’est plus de ce monde, aucun obstacle vous empêche de progresser sur le pont. Continuez alors sur celui-ci pour rejoindre la tour opposée dans laquelle se trouve un ascenseur menant à la Cime des géants.

Ignorez celui-ci et passez plutôt par l’autre sortie sur votre droite qui mène vers un second pont à l’extérieur. Au bout de ce dernier se trouve la tour permettant d’activer la Rune Majeure de Morgott. Toutefois, les premiers pas faits, vous serez plongé dans les ténèbres et les deux Jumeaux Abominables vous barreront le chemin. Tuez-les pour récupérer les cendres de Rollo, tueur des Réprouvés.

N’hésitez pas à consulter notre guide complet sur Elden Ring pour avoir plus d’informations sur le jeu, ou consulter notre guide du débutant.