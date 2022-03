Dans Elden Ring, vous pourrez vous aider d’esprits à invoquer avec des Cendres, des parchemins bien utiles qui vont vous offrir une aide précieuse contre les boss et dans certains donjons. Parmi les cendres que l’on peut trouver, on va parler ici des Cendres de disciple ancestral. Ces dernières se trouvent une fois être parvenu dans la Siofra et avoir emprunté un premier élévateur qui conduit à une zone dense et souterraine qui abrite un boss secret.

Où trouver les Cendres de disciple ancestral ?

Emplacement : Dans le puit de la Siofra près du site de grâce Berge de la Siofra

Une fois arrivé à la Siofra et avoir atteint le site de grâce Berge de la Siofra, vous allez devoir dans un premier temps trouver 8 brasiers éteints parsemés dans la zone. Le but est de les allumer un par un pour pouvoir ensuite affronter le boss Esprit Ancestral. Pour localiser ces brasiers, on vous renvoie vers notre guide dédié à ce sujet. Une fois fait, un message vous informera qu’il est temps de retrouver le cadavre de la bête à l’entrée de la zone, où il est possible d’observer des braseros de part et d’autre d’un escalier de pierre. Cet escalier se trouve près du site de grâce Berge de la Siofra sur la droite.

Après avoir interagi avec la dépouille, vous serez téléporté dans un autre endroit où l’affrontement du boss prendra lieu. L’esprit ancestral est plutôt simple à battre, car ses attaques sont facilement lisibles. Toutefois, selon votre niveau d’équipement ce dernier mettra plus ou moins de temps à tomber. Ce boss recèle en effet un bon nombre de points de vie. Après l’avoir battu, celui-ci vous récompense des Cendres de disciple ancestral.

