Captain Tsubasa : Rise of New Champions présente son mode online

Après avoir dévoilé un trailer se concentrant sur le mode Histoire, Bandai Namco vient de sortir un nouveau trailer pour Captain Tsubasa : Rise of New Champions présentant cette fois le mode Online.

Jouer entre fans d’Olive et Tom

Que les fans du célèbre manga Olive et Tom se réjouissent, nous en savons désormais plus sur le mode multijoueur online de Captain Tsubasa : Rise of New Champions. Il vous sera possible d’affronter n’importe quel adversaire de par le monde à la manière du manga, avec des frappes magistrales, des combos dévastateurs, des courses interminables, et plus encore.

Il y aura le classique mode 1 contre 1 où vous allez pouvoir gérer vos joueurs et tenter d’être le plus fort. Le mode 2 contre 2 va vous permettre de faire équipe avec un ami afin de voir si votre synergie est optimale. Ensuite vient le mode où vous allez construire votre propre équipe en choisissant le nom, l’écusson, le maillot et l’effectif.

Ajouté à cela, le mode « Division Match » vous propose d’affronter les joueurs du monde entier afin de terminer premier du classement et d’être le Champion du Monde, le tout agrémenté de cartes afin de customiser vos joueurs. Prêt à rentrer sur le terrain et marcher dans les pas d’Olive et Tom ?

Captain Tsubasa : Rise of New Champions sortira le 28 août sur PlayStation 4, Switch et PC.