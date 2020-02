Captain Tsubasa : Rise of New Champions nous présente ses personnages

Après nous avoir montré un peu de gameplay pour le fraîchement annoncé Captain Tsubasa : Rise of New Champions, Bandai Namco nous dévoile aujourd’hui un nouveau trailer mettant en avant quelques joueurs emblématiques de la série.

Les rivaux de Tsubasa entrent sur le terrain

On peut surtout y découvrir les différents adversaires de Tsubasa lors du championnat national du Japon, comme Hyuga, Hiroshi Jito ou les frangins Tachibana et leur fameuse technique secrète. Cette vidéo nous montre d’ailleurs tous les coups spéciaux de ces personnages, qui ont donné du fil à retordre à l’équipe de Nankatsu SC.

Captain Tsubasa : Rise of New Champions sera disponible dans le courant de l’année 2020 sur PC, PlayStation 4 et Nintendo Switch.