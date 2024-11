Capcom est au courant des problèmes de la bêta de Monster Hunter Wilds sur PC et indique que le jeu final sera différent

De bonnes leçons techniques à tirer de cette bêta

Relayées par Eurogamer, plusieurs utilisateurs ont montré que la version PC de Monster Hunter Wilds n’est pas des plus optimisées. Entre des soucis d’éclairage et des monstres qui se transportent soudain à l’époque de la Nintendo 64 avec des modèles 3D d’un autre temps (comme dans la vidéo plus bas), force est de constater que le jeu a encore bien besoin des quelques mois qui nous séparent de sa sortie. Les exemples montrés par la communauté peuvent donner le sourire, mais de vrais problèmes peuvent aussi rendre cette phase de bêta limitée très frustrante.

Capcom a donc pris la parole en mettant en ligne un guide de dépannage censé pouvoir régler quelques soucis, tout en s’excusant pour ces derniers. L’éditeur rappelle aussi que cette bêta a justement pour but d’identifier de tels problèmes afin de faire en sorte que le jeu final n’en souffre pas :

« L’objectif de ce test est non seulement de permettre aux joueurs de découvrir une portion limitée de Monster Hunter Wilds, mais aussi d’en vérifier divers aspects techniques comme sa charge réseau et son fonctionnement général, avant la sortie complète du jeu. Veuillez noter que le produit final est encore en cours de développement. Certains aspects du jeu comme ses spécifications et son équilibrage pourront être différents dans la version complète. Nous tenons à garantir la qualité du produit final. »

Monster Hunter Wilds sortira le 28 février prochain sur PC, PS5 et Xbox Series.