Lancé depuis seulement un petit mois, Call of Duty Warzone continue d’impressionner. Après avoir récemment atteint les 30 millions de joueurs, le mode séparé du dernier Call Of Duty poursuit sa fulgurante ascension.

Il avait fallu 11 semaines au mastodonte Fortnite pour atteindre la barre des 30 millions, contre à peine 3 pour Warzone. Activision a pu compter sur sa licence forte pour faire parler la poudre, le tout facilité par sa gratuité. Le titre est disponible sur toute les plateformes (hormis la Switch) et vous permet de jouer en mode « Battle-Royale » ou en mode « Pillage », avec des parties bien plus nerveuses. La saison 3 vient tout juste d’être lancée, c’est donc le moment ou jamais de vous y mettre si vous n’avez pas encore tester le jeu.

Over 50 million players.

Thank you #Warzone players for dropping in with us. #FreeCallofDuty pic.twitter.com/is2kpgRq6U

