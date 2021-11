Si, sur Modern Warfare les joueurs et les joueuses PlayStation avaient eu le droit au mode Survie en avant-première, ainsi que Carnage Zombie sur Cold Ward, cette année, celles et ceux qui joueront à Call of Duty: Vanguard sur les consoles de Sony n’auront pas de mode en avant-première.

Des Packs exclusifs sur PlayStation

Ainsi donc, pour la première fois depuis 2019 il n’y aura pas de mode disponible en avant-première pour les utilisateurs et utilisatrices de la marque PlayStation. Cependant, ces derniers disposeront tout de même d’avantages exclusifs.

Tout d’abord, en ce qui concerne le passe de combat, les joueurs et joueuses PlayStation qui achèteront un Pack Passe de Combat, recevront en bonus 5 Passages de Niveau additionnels. Une offre somme toute intéressante, surtout lorsque l’on sait à quel point les niveaux du passe de combat prennent leur temps pour monter.

Ensuite, un Pack de Combat Saisonnier sera disponible au début de chaque saison en exclusivité sur la console de Sony. Ce dernier contiendra entre autre, une nouvelle apparence d’Opérateur, un Plan d’arme, et d’autres petits bonus.

Et enfin, un bonus de 25% d’XP d’arme sera octroyé lorsque les personnes jouant sur PlayStation formeront un groupe. De plus, des évènements Double XP mensuels de 24h auront lieux en exclusivité sur les consoles de la marque nippone.

Call of Duty: Vanguard sera disponible dès ce vendredi 05 novembre sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S et sur PC.