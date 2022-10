Call of Duty: Modern Warfare 2 nous montre sa campagne solo dans son trailer de lancement

Si vous avez précommandé Call of Duty: Modern Warfare 2, vous avez sans doute pu déjà jouer à la bêta du multijoueur. Le titre a longuement présenté cette partie lors du Call of Duty Next, mais depuis le Summer Game Fest, la campagne solo a quelque peu été mise en retrait. Activision compte bien réparer cela en mettant en avant son contenu solo dans un trailer de lancement. Oui, déjà, à plus de 20 jours de la sortie du jeu.

Le spectacle sera encore au rendez-vous

Encore une fois, cette campagne solo nous présente un spectacle très hollywoodien, avec des cinématiques plus photoréalistes que jamais qui présentent des visages assez saisissants, il faut bien l’admettre. Ce mode solo vous permettra de croiser quelques têtes connues comme Ghost ou Price, avec la Task Force 141 qui effectue son retour. Au programme, des cartels, du terrorisme, des missions secrètes, bref, tout ce qui fait le sel d’un Call of Duty en somme.

Si vous n’en pouvez plus d’attendre cette nouvelle campagne solo, sachez que vous pourrez y accéder une semaine avant la sortie du jeu en précommandant une version numérique de ce dernier.

Call of Duty Modern Warfare 2 sortira le 28 octobre prochain sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.