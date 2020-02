Broomstick League, un jeu inspiré du Quidditch, va entrer en accès anticipé

Alors que l’on est en attente depuis des années d’un vrai jeu Harry Potter, un nouveau titre très largement inspiré de cet univers permettra peut-être de nous faire patienter. Vous adorez le Quidditch ? Cela tombe bien, puisque Broomstick League compte vous offrir une expérience de jeu très similaire au sport favori des sorciers.

Quand Harry Potter rencontre Rocket League

Avant toute chose, il faut savoir que le titre était à l’origine un mode de jeu intégré dans Citadel: Forged with Fire, mais les développeurs de Virtual Basement LLC ont décidé d’en faire un jeu à part entière.

Le principe du titre est tel que vous l’imaginez : il s’agit ni plus ni moins d’un jeu de Quidditch, sans la licence officielle derrière. On se retrouve alors avec un simili-Rocket League où il sera possible de personnaliser notre personnage et de lancer des sorts avec une baguette en plein match.

Pour ceux qui seraient intéressés par le concept, notez qu’il est possible de s’inscrire à la bêta, qui ouvrira ses portes jusqu’à demain. L’accès anticipé débutera quant à lui dès le 5 mars prochain sur PC.