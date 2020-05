Book of Travels : Fenêtre de sortie et caractéristiques

Might and Delight vient de dévoiler leur jeu de rôle intitulé Book of Travels, un petit RPG qui va vous montrer un monde féerique sans précédent et qui sortira normalement au mois d’octobre prochain.

Un jeu de rôle indépendant et féerique

Avec Book of Travels, vous allez vous sentir libre de parcourir les espaces sauvages et les villes animées de la péninsule de Braided Shore. Errez profondément dans ce monde dessiné à la main, tombez sur des endroits cachés ou percez l’un de ses nombreux mystères. Il n’y a pas d’objectif général, pas de début ou de fin réelle.

Braided Shore est un monde vaste et complexe, mais les rencontres avec d’autres joueurs sont rares et donc vos rencontres fortuites auront ce quelque chose de spécial. Choisissez de collaborer ensemble ou de survivre seul. Mais, prenez note qu’il s’agit d’un jeu pour les voyageurs et les vagabonds… votre itinéraire ne sera donc pas planifié. A vous de créer vos propres chapitres.

Personnalisez votre personnage parmi une feuille de création de personnages détaillée qui met l’accent sur la personnalité et l’identité plutôt que sur les statistiques et les classes. Êtes-vous un aventurier à la recherche de danger, un pratiquant stoïque de la magie, ou un joueur insouciant?

Un récit sans limites qui ne vous tiendra pas la main . Vos voyages vous présenteront d’innombrables événements aléatoires qui rendront votre histoire unique.

TMO (Tiny Multiplayer Online) : Le terme défini par les éditeurs veut donc dire que le soft est un petit RPG. Il y aura seulement quelques autres joueurs et vous allez devoir choisir de voyager avec ou sans eux. Trouvez des véhicules pour atteindre des endroits éloignés ou errez à travers les bois ensemble.

Un beau monde d’incertitude : Un monde complexe et unique qui s’inspire des contes de fées du vieux monde, des mythologies orientales et des premières époques industrielles. Des tonnes d’événements complexes qui déverrouillent des objets, des personnages, des secrets du monde profond, et des fonctionnalités de gameplay cachées.

Communiquer à l’aide de symboles : Apprenez à utiliser un ensemble unique de symboles pour communiquer avec d’autres joueurs. Déverrouillez de nouveaux symboles lorsque vous apprendrez de nouvelles caractéristiques et de nouveaux endroits.

Définissez votre personnage en débloquant et en maîtrisant plus de 300 capacités , compétences magiques et exploits passifs qui auront un impact énorme sur votre personnage et ouvriront différentes expériences de jeu. Vous allez a cquérir de l’expérience de nombreuses façons : en explorant, en étant courtois, en se réunissant et en faisant du commerce. Les batailles peuvent être gratifiantes, mais vous en apprendrez plus dans la défaite que dans la victoire.

Vous allez a Un monde dessiné à la main : Faites l’expérience d’une perspective de jeu unique « peinte » dans un style artistique richement détaillé. Cliquez pour marcher comme dans les RPG old school, mais dans un paysage avec une profondeur tridimensionnelle.

: Faites l’expérience d’une perspective de jeu unique « peinte » dans un style artistique richement détaillé. S’engager dans le monde, ensemble : Might and Delight studio s’est pleinement engagé à faire croître et vivre ce monde en ligne. Un peu comme un maître de donjon, le studio vous suggérera de nouveaux scénarios mystérieux. De plus, de nouveaux niveaux seront ajoutés, rendant le vaste monde toujours plus grand, ajoutant de nouveaux personnages jouables et bien sûr des milliers d’intrigues et d’événements. Les histoires changeront et évolueront.

Book of Travels sortira au mois d’octobre sur PC.