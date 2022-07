Xiaomi 12X 5G : L’excellent smartphone est temporairement à prix cassé

Les soldes d’été sont peut-être terminées, mais cela ne nous empêche pas de trouver d’excellentes affaires sur les différents sites marchands, en particulier dans le domaine des smartphones. C’est notamment le cas chez Cdiscount, qui a démarré une nouvelle série d’offres, dans laquelle on peut trouver un excellent deal sur le smartphone Xiaomi 12X 5G, qui est disponible à l’un des prix les plus bas jamais vus pour ce modèle en particulier.

Où trouver le Xiaomi 12X 5G au meilleur prix ?

Si vous recherchez un excellent smartphone digne d’un haut de gamme, mais sans vous ruiner pour autant, alors le Xiaomi 12X 5G devrait sans doute vous intéresser.

Equipé d’une Snapdragon 870 et d’un écran Amoled de 120 Hz, ce smartphone a tout ce qu’il faut pour plaire, surtout quand on arrive à l’avoir en dessous de la barre des 500 €. Il dispose aussi d’un appareil photo de 50 MP avec une caméra grand angle du plus bel effet, et d’une batterie de 4 500 mAh qui devrait être suffisante pour tous vos usages quotidiens.

On le retrouvez aujourd’hui chez Cdiscount dans sa version 8 Go de Ram avec 128 Go de mémoire pour seulement 449 €. Un prix très avantageux pour ce modèle, qui fait preuve de très bonnes performances.